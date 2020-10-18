Netflix знімає у Києві фільм про протести у Білорусі

Netflix знімає у Києві фільм про протести у Білорусі

Укрінформ
Радник очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановської з міжнародних справ Франак Вячорка заявив, що стрімінговий портал Netflix готує до виробництва документальний фільм або серіал про перебіг протестів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Вячорка у власному Телеграм-каналі.

"Вже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруські протести, який має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки відбуваються у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку акцій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: TUT.BY

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