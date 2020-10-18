Netflix знімає у Києві фільм про протести у Білорусі

Радник очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановської з міжнародних справ Франак Вячорка заявив, що стрімінговий портал Netflix готує до виробництва документальний фільм або серіал про перебіг протестів у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Вячорка у власному Телеграм-каналі.

"Вже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруські протести, який має вийти на Netflix. Герої - демонстранти, Координаційна рада та Світлана Тихановська. Зйомки відбуваються у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС та Україна, 23 вересня «заступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримують учасників протесту. З початку акцій, згідно з даними опозиції, було затримано понад 12 тис. осіб, декілька учасників протестів загинули.

Євросоюз запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.

Фото: TUT.BY