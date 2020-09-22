Ткаченко анонсує чудові новини про кооперацію Netflix & Україна

Партнерство українських студій озвучення з американською компанією стрімінгових сервісів Netflix свідчить про те, що платформа виводить у фокус нашого глядача.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Фейсбук.

"Ще з часів мого депутатства і роботи в комітеті жоден наш онлайн-колл з Нетфліксом не проходив без постійного: Запускайте україномовну доріжку, розширюйте пропозицію україномовного продукту. І от нарешті. Вітаю FILM.UA Group, Так Треба Продакшн, POSTMODERN. Все це круто і доводить, що платформа виводить у фокус українського глядача. А отже скоро ми точно почуємо ще більше чудових новин про кооперацію Netflix & Україна", - написав Ткаченко.

Як повідомлялося, українські студії озвучення Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн стали партнерами американської компанії стрімінгових сервісів Netflix. Обидві компанії отримали найвищий партнерський статус – Gold – і зможуть займатися створенням українського дубляжу.