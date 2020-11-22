Промені в чорну діру: Hubble показав незвичайні тіні у центрі галактики

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки тіні у центрі галактики IC 5063, що знаходиться у сузір'ї Індіанець.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Астрономи змогли простежити проєкцію променів, що йдуть в ядро галактики, де знаходиться надмасивна чорна діра.

Однак, оскільки чорні діри за своєю природою світло випускати не можуть, вчені вважають, що тіні, що тягнуться як мінімум на 36 тис. світлових років, йдуть з акреційного диска.

За словами дослідників, пил і газ у ньому блокують частину світла, дозволяючи променям виходити назовні, через що утворюються темні конусоподібні промені.

Подібне явище можна побачити на Землі, коли сонячне світло проходить через хмари.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок космічної галактики UGC 12588, яка знаходиться в сузір'ї Андромеди.

Фото: www.nasa.gov