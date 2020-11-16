Hubble виявив галактику, схожу на булочку з корицею

Телескоп Hubble зробив знімок космічної галактики UGC 12588, яка знаходиться в сузір'ї Андромеди.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Розташована в сузір’ї Андромеди в північній півкулі, ця галактика класифікується як спіральна галактика.

Однак, на відміну від класичного зображення спіральної галактики, величезні рукави зірок і газу в UGC 12588 дуже тьмяні, непомітні й щільно звиті навколо її центру.

Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Найчіткіший вигляд цих спіральних рукавів помітний на блакитних зірках на краях галактики, які виділяють регіони, де, найімовірніше, відбувається формування нових зірок.

Сама ж галактика більш схожа на булочку з корицею, аніж на мегаструктуру зірок і газу в космосі через її круговий, білий і здебільшого неструктурований центр.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки планетарної туманності IC 4593, що знаходиться у сузір'ї Геркулес.