Hubble показав «космічний аметист» зірки, що вмирає

Телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки планетарної туманності IC 4593, що знаходиться у сузір'ї Геркулес.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті NASA.

Сама ж галактика розташована на відстані у близько 7 800 світлових років від Землі.

Зазначається, що на Землі аметисти можуть утворюватися, коли бульбашки газу в лаві охолоджуються за належних умов. У космосі ж вмираюча зірка з масою, подібною до Сонця, здатна створити структуру, рівну привабливості цих коштовних каменів.

Коли у зірок, таких як Сонце, закінчується «паливо», вони відкидають зовнішні шари, а серцевина зірки скорочується.

Завдяки обсерваторії Чандри від NASA, астрономи виявили бульбашку ультрагарячого газу (понад 1 млн градусів Цельсія) в центрі однієї з цих зірок, в якій закінчується «паливо», а саме планетарну туманність в нашій галактиці під назвою IC 4593.

Астрономи назвали IC 4593 "планетарною туманністю", але сама назва оманлива, адже цей клас об'єктів не має нічого спільного з планетами. Насправді планетарна туманність утворюється після того, як внутрішність зірки з масою Сонця скорочується, а її зовнішні шари розширюються і охолоджуються.

Як повідомляв Укрінформ, група міжнародних астрономів уперше за допомогою радіотелескопа знайшла нову планету, яка отримала назву BDR J1750+3809.

Фото: NASA