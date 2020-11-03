Hubble показав «зоряний водоспад»

Телескоп Hubble зробив знімок галактики UGCA 193 у сузір'ї Секстант.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на обсерваторію.

Більш схожа на водоспад, UGCA 193 містить багато молодих зірок, сяйво яких створює враження легкого туману як навколо водоспадів.

Зазначається, що блакитний колір UGCA 193 вказує на те, що зірки, які ми бачимо є гарячими, температура деяких у шість разів перевищує температуру нашого Сонця.

«Ми знаємо, що холодніші зірки здаються нашим очам більш червоними, а гарячіші – блакитними. Оскільки маса й температура поверхні зірки, а отже, і її колір, пов’язані між собою, важчі зірки здатні «горіти» при більш високих температурах, що призводить до блакитного світіння», - пояяснили в обсерваторії.

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Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) зробив знімки явища, коли галактика NGC 2799 втягується в центр іншої галактики NGC 2798.

Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully