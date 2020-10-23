У Франції випустили нову версію застосунку для контролю COVID-19

Нову версію застосунку, який має допомагати відстежувати поширення COVID-19 презентували у Франції.

Додаток Tous Anti-Covid прийшов на зміну попередній версії під назвою StopCovid, яка не змогла стати до ладу повною мірою, передає Укрінформ із посиланням на RFI.

Подібно до старої версії, Tous anti-Covid використовує з'єднання через Bluetooth для виявлення телефонів, що належать користувачам, котрі раніше зареєструвалися як інфіковані коронавірусом.

Однак оновлений застосунок дозволяє активувати програму лише у потрібний час, наприклад, у громадських місцях чи транспорті.

Якщо особа здає позитивний тест на COVID-19, вона може відсканувати код, наданий лабораторією, потім додаток надішле анонімне сповіщення іншим користувачам, які нещодавно були у безпосередній близькості до неї.

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Програма також попереджає користувачів про наближення до осіб з позитивним тестом на COVID-19.

Новий застосунок також дозволяє здійснювати моніторинг ситуації на місцевому рівні. Ввівши поштовий індекс, користувачі зможуть отримати доступ до найсвіжішої інформації щодо захворюваності в певному районі.