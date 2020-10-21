Єврокомісія інвестувала €144,5 мільйона у розвиток мережі суперкомп’ютерів

Єврокомісія взяла участь в інвестуванні 144,5 млн євро у закупівлю суперкомп'ютерної системи LUMI, яка використовуватиметься в інтересах європейських дослідників, науковців та промисловості.

Таке повідомлення оприлюднене у середу на сайті Єврокомісії.

«Використання суперкомп’ютерів забезпечує інноваційні рішення для повсякденних проблем нашого життя. Після придбання суперкомп’ютера LUMI у Фінляндії, ми прокладемо шлях для поліпшення якості європейського життя, сприятимемо розвитку промислової конкуренції та передової науки. Цей крок є важливим для нашого цифрового майбутнього», - зауважила з цього приводу виконавчий віцепрезидент Єврокомісії із цифрової трансформації Маргрете Вестагер.

Як зазначається у повідомленні, інфраструктура з використанням суперкомп’ютерів дасть змогу використовувати сотні сучасних додатків, зокрема, у сферах штучного інтелекту, персоніфікованої медицини, виробництва ліків, у генетиці, у передбаченні погоди, у боротьбі з кліматичними змінами та у багатьох інших. Вже зараз, завдяки існуючим потужностям, Європа досягає прогресу у боротьбі з важкими хворобами, такими як рак, коронавірус, у вдосконаленні міського планування, в організації водопостачання або у переробці сміття, у контролі за змінами у навколишньому середовищі тощо.

Суперкомп’ютер LUMI буде розміщений у Фінляндії та використовуватиметься однойменним консорціумом, у якому беруть участь кілька європейських держав. Подібний суперкомп’ютер LEONARDO з 15 жовтня запрацював в Італії, ще три подібні цифрові установки розташовані в Чеській Республіці, Люксембурзі та у Словенії. Плани з розвитку супермережі передбачають постачання таких машин у Болгарію, Іспанію та Португалію вже до кінця 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, витрати на цифрову трансформацію ЄС включені до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки як один із головних пріоритетів, поряд із заходами з відновлення економіки після кризи коронавірусу, реалізацією цілей «Зеленої угоди» та інноваційним промисловим розвитком. Бюджетний ресурс ЄС для дослідницьких програм передбачає інвестиції в обсязі понад 8 мільярдів євро суто у розвиток комп’ютерних технологій.