Нові технології можуть «забрати» роботу у 85 мільйонів людей

Близько 85 мільйонів людей можуть втратити роботу до 2025 року через імплементацію нових технологій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Водночас, завдяки впровадженню автоматичних технологій й алгоритмів впродовж наступних п’яти років у світі можуть з’явитися 97 мільйонів нових робочих місць.

У ВЕФ прогнозують, що у 2025 році час, який людина витрачає на виконання поточних завдань, буде однаковим із часом, який на це витрачатимуть нові технології.

Під час пандемії коронавірусу у чотири рази зріс попит на онлайн навчання. Люди, які наразі працюють, більше шукають онлайн курси для персонального розвитку, у той час як безробітні ставлять у пріоритетах: вивчення цифрових навичок, аналіз даних, інформатика та інформаційні технології.

Слід зазначити, що 84% опитаних роботодавців налаштовані на швидку цифровізацію робочих процесів, включаючи значне розширення віддаленої роботи - з можливістю у майбутньому перевести 44% своєї робочої сили на дистанційну роботу.