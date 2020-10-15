Через пандемію COVID-19 у найгіршому становищі опинилися жінки

У зв’язку з коронавірусною кризою кількість бідних жителів світу збільшиться приблизно на 115 мільйонів, у найвразливішому становищі опинилися жінки.

Як передає Укрінформ, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

«Пандемія COVID-19 лягає подвійним тягарем на плечі найбідніших жителів світу. До того ж, за останніми оцінками, в цьому році наслідки пандемії можуть призвести до того, що число людей, які живуть у злиднях, збільшиться приблизно на 115 мільйонів», – підкреслив генсек ООН.

За його словами, ці люди найбільш схильні до ризику зараження вірусом і практично не мають доступу до якісного медичного обслуговування.

Гутерріш також додав, що у найвразливішому становищі опинилися жінки, оскільки вони більш схильні до небезпеки втратити роботу і залишитися без соціальної підтримки.

«У нинішній унікальній ситуації ми повинні докласти особливих зусиль для ліквідації бідності. Пандемія ставить нас перед необхідністю діяти спільно», — сказав глава ООН.

Генсек ООН закликав владу всіх країн прискорити й активізувати зусилля, спрямовані на відновлення економіки, і при цьому спиратися на екологічно безпечні і стійкі технології. Також він рекомендував лідерам країн взяти на озброєння «принципово нові програми соціального захисту, що охоплюють людей, зайнятих у неформальному секторі».

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 жовтня лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.