У російському сегменті МКС зламався туалет
Укрінформ
Туалет на російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшов з ладу.
Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.
У ході переговорів з ЦУПом, трансляцію яких веде NASA, космонавт Анатолій Іванишин доповів про проблеми з асенізаційні-санітарним пристроєм.
Представник ЦУП характеризував ситуацію як "дуже погану". Наземні фахівці припускають, що в пристрої могла утворитися бульбашка. Зараз екіпаж станції намагається усунути несправність.
На МКС працює два туалети, другий розташований на американському сегменті.