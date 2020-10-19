У російському сегменті МКС зламався туалет

Туалет на російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшов з ладу.

Про це повідомляє Інтерфакс, передає Укрінформ.

У ході переговорів з ЦУПом, трансляцію яких веде NASA, космонавт Анатолій Іванишин доповів про проблеми з асенізаційні-санітарним пристроєм.

Читайте також: NASA відклало запуск Crew Dragon до МКС

Представник ЦУП характеризував ситуацію як "дуже погану". Наземні фахівці припускають, що в пристрої могла утворитися бульбашка. Зараз екіпаж станції намагається усунути несправність.

На МКС працює два туалети, другий розташований на американському сегменті.