NASA відклало запуск Crew Dragon до МКС

Запуск пілотованого корабля Crew Dragon космічною агенцією США NASA до Міжнародної космічної станції (МКС) відбудеться у листопаді.

Раніше планувалося здійснити запуск корабля 31 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт NASA.

Початок роботи місії NASA SpaceX Crew-1 на Міжнародній космічній станції тепер призначено на середину листопада, щоб забезпечити компанії SpaceX додатковий час для завершення тестування обладнання та аналізу даних, оскільки компанія оцінює поведінку ракети-носія Falcon 9 під час нещодавньої спроби запуску місії.

Як зазначається, завдяки співпраці з SpaceX NASA має повний аналіз даних про запуск та тестування компанії.

"Ми маємо міцні робочі стосунки з нашим партнером SpaceX", - сказала Кеті Людерс, директор Управління місії NASA з досліджень та операцій.

Місія NASA SpaceX Crew-1 має доставити до МКС астронавтів NASA Майкла Гопкінса, Віктора Гловера та Шеннона Уокера, а також спеціаліста місії Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі з космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Після запуску Crew Dragon здійснить низку маневрів, що завершаться стикуванням з Міжнародною космічною станцією. Ця віха ознаменує з'єднання астронавтів корабля з астронавтами Експедиції 64 Кейт Рубінс, а також командиром Експедиції 64 Сергієм Рижиковим та бортовим інженером Сергієм Куд-Сверчковим з російської агенції "Роскосмос".

Місія Crew Dragon є важливим кроком для комерційної програми NASA. Довгострокові місії та ротації комерційних екіпажів дозволять NASA продовжувати важливі дослідження та технологічні розслідування, що відбуваються на борту МКС. Подібні дослідження приносять користь людям на Землі та закладають основу для подальших досліджень Місяця та Марса.

Фото: NASA