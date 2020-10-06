SpaceX із шостої спроби запустила на орбіту тринадцяту місію Starlink
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Укрінформ
Американська компанія SpaceX Ілона Маска з шостої спроби запустила орбіту 13-у місію з партією з 60 інтернет-супутників Starlink.
Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттер Ілон Маск.
«Вже минуло 5 хвилин із моменту запуску (13-ї місії Starlink – ред.). Наразі все добре», - написав він.
Liftoff! pic.twitter.com/b33QAIP7Mo— SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020
Загалом ракета-носій Falcon 9 має вивести на орбіту 60 інтернет-супутників.
Учора стало відомо, що американська компанія Ілона Маска SpaceX вп’яте скасувала запуск 13-ї місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників.
Попередній успішний запуск 12-ї партії інтернет-супутників системи Starlink відбувся 3 вересня.
Як повідомляв Укрінформ, SpaceX планує спочатку збільшити кількість інтернет-супутників Starlink на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.