SpaceX із шостої спроби запустила на орбіту тринадцяту місію Starlink

Американська компанія SpaceX Ілона Маска з шостої спроби запустила орбіту 13-у місію з партією з 60 інтернет-супутників Starlink.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттер Ілон Маск.

«Вже минуло 5 хвилин із моменту запуску (13-ї місії Starlink – ред.). Наразі все добре», - написав він.

Загалом ракета-носій Falcon 9 має вивести на орбіту 60 інтернет-супутників.

Учора стало відомо, що американська компанія Ілона Маска SpaceX вп’яте скасувала запуск 13-ї місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників.

Попередній успішний запуск 12-ї партії інтернет-супутників системи Starlink відбувся 3 вересня.

Читайте також: SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс

Як повідомляв Укрінформ, SpaceX планує спочатку збільшити кількість інтернет-супутників Starlink на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.