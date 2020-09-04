SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс

SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс

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Укрінформ
Компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Тестовий запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика в американському штаті Техас. Сам прототип Starship SN6 зміг піднятися на висоту 150 метрів, а потім успішно приземлився.

Зазначається, що наразі компанія SpaceX Ілона Маска працює над розробкою повноцінного космічного корабля Starship з метою перевезення вантажів та до 100 пасажирів під час місій на Місяць та Марс.

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Як повідомляв Укрінформ, американська компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту 12-ту партію мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Фото: SpaceX 

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