SpaceX успішно випробувала прототип корабля для польотів на Марс
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Тестовий запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока Чика в американському штаті Техас. Сам прототип Starship SN6 зміг піднятися на висоту 150 метрів, а потім успішно приземлився.
Second 150m flight test of Starship pic.twitter.com/ROa0kQZXLI— SpaceX (@SpaceX) September 4, 2020
Зазначається, що наразі компанія SpaceX Ілона Маска працює над розробкою повноцінного космічного корабля Starship з метою перевезення вантажів та до 100 пасажирів під час місій на Місяць та Марс.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту 12-ту партію мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Фото: SpaceX