SpaceX запустив на орбіту ще 60 супутників Starlink

Американська компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту 12-ту партію мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це SpaceX повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

“Falcon 9 запустив 60 Starlink супутників на орбіту. Starlink надасть високошвидкісний широкосмуговий інтернет регіонам, у яких доступ був ненадійним, дорогим або взагалі недоступним”, - йдеться у повідомленні.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – Starlink will deliver high-speed broadband internet to locations where access has been unreliable, expensive, or completely unavailable → https://t.co/5suNxFMwGH pic.twitter.com/65vOcTSmoK — SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

Запуск було проведено з космодрому NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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Нагадаємо: попередня 11-та партія з 58 супутників Starlink була запущена 18 серпня. Таким чином, загальне число супутників Starlink у космосі зросло до 653.

При цьому SpaceX планує збільшити кількість супутників на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.