SpaceX запустив на орбіту ще 60 супутників Starlink

Про це SpaceX повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

“Falcon 9 запустив 60 Starlink супутників на орбіту. Starlink надасть високошвидкісний широкосмуговий інтернет регіонам, у яких доступ був ненадійним, дорогим або взагалі недоступним”, - йдеться у повідомленні.

