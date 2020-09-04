SpaceX запустив на орбіту ще 60 супутників Starlink
Про це SpaceX повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.
“Falcon 9 запустив 60 Starlink супутників на орбіту. Starlink надасть високошвидкісний широкосмуговий інтернет регіонам, у яких доступ був ненадійним, дорогим або взагалі недоступним”, - йдеться у повідомленні.
Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – Starlink will deliver high-speed broadband internet to locations where access has been unreliable, expensive, or completely unavailable → https://t.co/5suNxFMwGH pic.twitter.com/65vOcTSmoK— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020
Запуск було проведено з космодрому NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Нагадаємо: попередня 11-та партія з 58 супутників Starlink була запущена 18 серпня. Таким чином, загальне число супутників Starlink у космосі зросло до 653.
При цьому SpaceX планує збільшити кількість супутників на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.