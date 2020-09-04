SpaceX запустив на орбіту ще 60 супутників Starlink

SpaceX запустив на орбіту ще 60 супутників Starlink

Укрінформ
Американська компанія SpaceX за допомогою ракети Falcon 9 вивела на навколоземну орбіту 12-ту партію мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це SpaceX повідомила у Твіттері, передає Укрінформ.

“Falcon 9 запустив 60 Starlink супутників на орбіту. Starlink надасть високошвидкісний широкосмуговий інтернет регіонам, у яких доступ був ненадійним, дорогим або взагалі недоступним”, - йдеться у повідомленні. 

Запуск було проведено з космодрому NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

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Нагадаємо: попередня 11-та партія з 58 супутників Starlink була запущена 18 серпня. Таким чином, загальне число супутників Starlink у космосі зросло до 653.

При цьому SpaceX планує збільшити кількість супутників на земній орбіті до 12 тисяч, а ще пізніше – до 30 тисяч.

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