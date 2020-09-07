Інтернет речей у космосі: Китай планує запустити 12 супутників у 2021 році

У 2021 році Китай планує запустити 12 супутників для випробування технологій зв'язку Інтернету речей у космосі.

Як передає Укрінформ, про це Сіньхуа повідомляє з посиланням на джерела у китайській корпорації космічної науки і промисловості (CASIC).

Зазначається, що CASIC планує запустити 12 супутників в рамках проєкту "Сін'юнь", першого у Китаї низькоорбітального вузькосмугового сузір'я супутників на основі технологій зв'язку Інтернету речей, керованого її дочірньою компанією CASIC Xingyun Satellite Co. Дана компанія планує відправити в космос в цілому 80 супутників для завершення триетапного будівництва сузір'я приблизно протягом трьох років.

Перший етап будівництва проєкту було завершено після того, як у травні цього року на орбіту вийшли два супутники "Сін'юнь-2 01/02". Супутники використовують технологію міжспутникових лазерних ліній зв'язку, що дозволяє орбітальним супутникам здійснювати зв'язок через великі відстані і, отже, підвищувати продуктивність послуг зв'язку в реальному часі.

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В ході другого етапу проєкту в наступному році буде запущено в космос 12 супутників.

Зазначається, що космічний Інтернет речей матиме широке охоплення і дозволить легко підключатиметься за будь-якої погоди і у різних областях.

За словами інженерів, очікується, що проєкт "Сін'юнь" усуне комунікаційну сліпу зону зв'язку на основі Інтернету речей, що утворилася в результаті недостатнього покриття стільникових бездротових мереж.