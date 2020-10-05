Зеленський - главі представництва Microsoft: Україна відкрита для діджитал-новацій

Україна відкрита для розробки та втілення в життя діджитал-новацій та ІТ-проєктів таких компаній, як Microsoft.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором представництва компанії Microsoft в Україні Яном Петером де Йонгом, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми відкриті. Ми не є якоюсь бюрократичною машиною. Ми хочемо, щоб нас бачили саме таким стартапом серед країн світу, який максимально відійшов від бюрократії», – сказав Зеленський.

Він подякував компанії Microsoft за надання пріоритету Україні в проєкті розвитку центрів обробки даних та підтримку цифрових ініціатив, які реалізуються в державі.

У цьому контексті Зеленський також відзначив важливість Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Міністерством цифрової трансформації та компанією Microsoft, підписаний у межах президентського проєкту «Держава у смартфоні» 2 жовтня.

«Ми вдячні компанії Microsoft не тільки за підписання цього важливого Меморандуму, а й за те, що компанія звертає свою важливу увагу на Україну. Бачить, що для України діджиталізація – це не тільки слова. Це й розвиток економіки, і боротьба з корупцією», – наголосив Президент.

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Генеральний директор представництва Microsoft в Україні зазначив, що компанія прагне досягти спільного результату разом з Україною.

«Застосувати всі наші сили і всі наші можливості, щоб ті проєкти, які були сьогодні представлені, реалізувалися дуже швидко», – наголосив де Йонг.

Він зауважив, що компанія Microsoft готова надавати допомогу у розвитку технологій в Україні.

Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував компанії Microsoft за готовність бути партнером України. За його словами, конкретні кроки зі співпраці будуть викладені у плані дій з імплементації підписаного Меморандуму.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що співпраця України з Microsoft сприятиме розвитку бренда нашої країни та її визнання у світі. Зокрема, Меморандум передбачає навчання 113 тис. студентів роботі з хмарними сервісами Microsoft Azure.

«Відсьогодні ми вже розглядаємо перехід застосунку «Дія 2.0» на цю систему. Також ми активно працюємо над тим, щоб зберігати важливі дані в Україні, а не за її межами», – зауважив урядовець.

Він додав, що впровадження й використання нових програм і сервісів, зокрема, сприятиме економії бюджетних коштів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з корпорацією Microsoft про впровадження Azure Expansion Program, що передбачає створення та локалізацію хмарних сервісів Microsoft в Україні.

Microsoft Azure — це хмарна платформа та інфраструктура, призначена для розробників застосунків хмарних обчислень та яка спрощує процес створення онлайн-застосунків.

Фото: Офіс Президента