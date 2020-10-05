Цифровізація прискорює розвиток бізнесу утричі - Шмигаль

Цифровізація дозволить країні розвиватися швидше, підприємцям - активніше розвивати бізнес, а також сприятиме тому, щоб люди не втрачали свій час, сидячи в чергах за документами.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час Diia Summit, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для України це насправді вибір, коли ми можемо прискоритись і наздогнати цивілізаційні держави швидкими темпами в їх розвитку і в нашому розвитку. Звичайно, це економіка, звичайно це колосальний інвестиційний ресурс, тому що цифровізація дає змогу вивільнити мільйони людиногодин, які ми проводимо у чергах, які ми проводимо за оформленням документів, які проводимо за узгодженням реєстрів, довідок і так далі. Це величезний інвестиційний ресурс, який буде змога оптимально розподілити”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що за оцінками експертів використання цифрових технологій прискорює розвиток бізнесу удвічі, а то й утричі. Прем'єр зазначив, що керівництво держави розуміє це, тому робитиме все можливе, щоб люди не втрачали свій час, сидячи у чергах. Влада розвиватиме Дію та працюватиме над проривом у цифровій сфері. “У програмі дій уряду це один з основних наших пріоритетів. Це геополітична переважна, і ми будемо в подальшому приділяти величезну увагу цьому”, - сказав Шмигаль.

Він також нагадав про те, що Кабінет Міністрів 30 вересня схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв’язку на 2020-2022 роки, який дозволить надалі впроваджувати 5G в Україні. “Ми потребуємо кращої якості наших мобільних послуг, інтернету. І ми також працюємо над цим. Це також буде вже найближчим часом. Рухаємося згідно з планом, не зволікаємо жодного дня. Швидкість, якість послуг — це головне. Україна точно прорветься у коло цивілізованих держав світу”, - упевнений глава уряду.

Під час заходу за участю Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Голова Верховної Ради Дмитра Разумкова буде презентовано нові сервіси та цифрові документи в мобільному застосунку Дія та нові онлайн-послуги на порталі Дія, користувачами яких зможуть стати понад 30 млн українців.

Окрім того, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підіб'є підсумки першого року роботи Міністерства цифрової трансформації, у тому числі розповість про економічний та антикорупційний ефект в абсолютних цифрах.

Фото: Геннадія Мінченка