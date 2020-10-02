В Україні офіційно запускають сервіси Xbox

Корпорація Microsoft розпочала процес офіційного запуску сервісів ігрової платформи Xbox в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час брифінгу 2 жовтня.

"Сьогодні ми також розпочинаємо процес офіційної підтримки ігрової платформи Xbox в Україні", - сказав Борняков.

Він пояснив, що зараз власники консолі Xbox в Україні не можуть зареєструватися на платформі і вказати в профілі Україну, вони змушені реєструватися в іншій країні.

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Xbox — це бренд гральних консолей, що випускаються компанією Microsoft. На листопад 2020 року запланований повноцінний реліз ігрових консолей Xbox нового покоління.