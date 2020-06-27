Microsoft хоче закрити всі роздрібні магазини

Корпорація Microsoft в рамках нового підходу до роздрібної торгівлі збирається закрити всі офлайн-магазини.

Про це повідомила прес-служба компанії.

«Наші продажі виросли в онлайні, і наша талановита команда була успішною при обслуговуванні клієнтів поза фізичними магазинами», — заявив віце-президент Microsoft Девід Портер.

Повідомляється, що компанія буде розвивати свої цифрові вітрини на сайті Microsoft.com і магазини в Xbox і Windows.

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Також компанія хоче іншим способом використовувати Microsoft Experience в Лондоні, Нью-Йорку, Сіднеї і Редмонді.

Магазини Microsoft по всьому світу були закриті у березні 2020 року через епідемію коронавірусу.