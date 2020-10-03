NASA успішно запустило до МКС українсько-американську ракету Antares

У США відбувся успішний запуск ракетоносія Antares, зібраного за участі фахівців українського КБ "Південне", який доставить до Міжнародної космічної станції корисний вантаж.

Про це повідомляє NASA і Посольство України в США, передає Укрінформ.

"Ракета Antares корпорації Northrop Grumman з вантажним космічним кораблем Cygnus стартувала о 21:16 за Вашингтоном", - повідомили в НАСА.

Пуск був здійснений з космодрому на острові Уоллопс, штат Вірджинія.

Вантажний апарат Cygnus прямує до Міжнародної космічної станції з близько 3,6 тонами вантажу.

Головна конструкція першої ступені ракетоносія розроблена українським конструкторським бюро "Південне" та виготовляється на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з низкою українських компаній.

Як уточнили у цьому зв'язку в Посольстві України в США, для своєчасної підготовки ракети до запуску у квітні цього року до Сполучених Штатів прибула команда фахівців з українських космічних підприємств.

"Цього року підготовка ракети до запуску, яка завжди відбувається в США, супроводжувалася додатковими викликами через пандемію COVID-19 і обмеженнями міжнародних поїздок. І сьогодні ми побачили практичний результат спільної українсько-американської роботи – за допомогою ракети-носія",- зауважили в українській дипустанові.

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У п'ятницю, на космодромі Українську державу представив посол України в США Володимир Єльченко.

"Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу", - зауважили в Посольстві.