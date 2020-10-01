Китай побудує новітній 120-метровий радіотелескоп
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Науковий пристрій під кодовою назвою JRT розміститься в селищі Тайчжун Цзіндун-Ійського автономного повіту міста Пуер вищезазначеної провінції. Він стане найбільшим у світі повноповоротним радіотелескопом, що працює на низьких частотах.
За словами віце-президента Академії наук Китаю (АНК) Чжана Япіна, будівництвом JRT займеться Юньнаньська обсерваторія при АНК спільно з іншими установами.
Сам проект націлений на реєстрацію імпульсного електромагнітного випромінювання і дослідження гравітаційних хвиль на низьких частотах, пульсарів і чорних дір у подвійних системах, теорії відносності сильних гравітаційних полів та ін.
Згідно з угодою про співробітництво, укладеною між АНК і народним урядом провінції Юньнань наприкінці серпня, для завершення проекту знадобиться три роки.