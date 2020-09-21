У США випробували двигуни українсько-американської космічної ракети Alpha

Американська компанія українського бізнесмена Максима Полякова Firefly Aerospace Inc. провела успішне випробування двигуна ракети Alpha.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці компанії у Фейсбуці.

Випробування першого етапу польоту Alpha пройшло 20 вересня. Чотири двигуни Reaver пропрацювали 35 секунд, створюючи тиск на вогнетривкі дефлектори стенду. Таким чином під час випробувань двигуни пройшли перевірку вектора тяги та потужності.

У компанії зазначили, що випробування «стали важливим кроком на шляху Firefly до першого польоту».

Нині Alpha знаходиться на космодромі «Ванденберг» у Каліфорнії, США. Перший політ ракети заплановано на кінець осені 2020 року.

Центральний офіс Firefly Aerospace розташований в Остіні, Техас, а науково-дослідницький центр – у Дніпрі.

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Компанія розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Firefly Aerospace Inc. є прихильником ідеї «Нового космосу» — руху в аерокосмічній промисловості зі збільшення доступності космосу за рахунок технічних інновацій, що мають зменшити вартість запусків, і шляхом подолання адміністративних та логістичних обмежень, пов'язаних із залежністю від національних космічних установ.

Усі активи підприємства, а також патенти і ліцензійні угоди викупив український підприємець Максим Поляков. На базі раніше заснованої ним компанії EOS Launcher та купленої Firefly Space Systems було створено Firefly Aerospace. Загальний обсяг інвестицій, вкладених Поляковим уа FSS, склав $75 мільйонів.

Фото: Edwards Media