Китай вперше запустив супутники за допомогою ракети морського базування

Китай успішно запустив на орбіту дев'ять супутників за допомогою ракети-носія "Чанчжен-11" - першого у країні ракетоносія морського базування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Самі супутники були розроблені компанією Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. Троє з них використовуватимуться для зйомки відео, один з яких для популярної китайської онлайн-Тб Bilibili, а інший — для державної телекомпанії CCTV.

Тим часом, решта шість супутників — це супутники, які за допомогою технологій формування та зчитування аерокосмозображень отримуватимуть зображення з високою роздільною здатністю.

Супутник Bilibili відрізняється низькою вартістю розробки, низьким енергоспоживанням, легкою вагою і високою роздільною здатністю.

З його допомогою можна отримати кольоровий фото- і відеоконтент з роздільною здатністю вище 0,98 метра. Ці дані використовуватимуться для створення популярних відеороликів, що охоплюють такі області, як наука і технології, гуманітарні науки, історія і освіту.

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Всі дев'ять супутників надаватимуть дані дистанційного зондування для служб обстеження земельних ресурсів країни, міського планування та моніторингу стихійних лих.

Запуск був здійснений у Жовтому морі Тайюаньським центром запуску супутників.

Фото: САSC