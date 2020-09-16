SpaceX запустить на орбіту турецький супутник
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію міністра транспорту та інфраструктури Аділя Караісмаілоглу.
«Cупутник Türksat 5A буде передано (міністерству - ред.) 2 жовтня, 30 листопада він буде запущений в космос», - повідомив міністр транспорту та інфраструктури Аділь Караісмаілоглу.
Геостаціонарний супутник зв'язку покриватиме Туреччину, країни Європи, північну Африку і країни Близького Сходу. Він побудований компаніями Türkstat і TAI у співпраці з Airbus Defense and Space (D&S) в межах угоди, підписаної у 2011 році.
Його запуск на орбіту буде здійснено американською компанією SpaceX.
Як повідомлялося, Туреччина за три роки планує запустити на орбіту три новітні супутники зв’язку: один в четвертому кварталі цього року, ще два - в першому кварталі 2021 та 2022. Передбачається, що останній із цих супутників має бути повністю турецького виробництва.