SpaceX запустить на орбіту турецький супутник

Туреччина 30 листопада запустить на орбіту власний супутник зв’язку.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію міністра транспорту та інфраструктури Аділя Караісмаілоглу.

«Cупутник Türksat 5A буде передано (міністерству - ред.) 2 жовтня, 30 листопада він буде запущений в космос», - повідомив міністр транспорту та інфраструктури Аділь Караісмаілоглу.

Геостаціонарний супутник зв'язку покриватиме Туреччину, країни Європи, північну Африку і країни Близького Сходу. Він побудований компаніями Türkstat і TAI у співпраці з Airbus Defense and Space (D&S) в межах угоди, підписаної у 2011 році.

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Його запуск на орбіту буде здійснено американською компанією SpaceX.

Як повідомлялося, Туреччина за три роки планує запустити на орбіту три новітні супутники зв’язку: один в четвертому кварталі цього року, ще два - в першому кварталі 2021 та 2022. Передбачається, що останній із цих супутників має бути повністю турецького виробництва.