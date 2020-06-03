Туреччина за три роки планує запустити три супутники зв'язку

Туреччина планує запустити на орбіту три новітні супутники зв’язку: один в четвертому кварталі цього року, ще два - в першому кварталі 2021 та 2022 років кожен. Останній супутник буде повністю вітчизняного виробництва.

Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Аділ Караісмалоглу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Супутник зв'язку нового покоління Türksat 5A буде запущений в космос в останньому кварталі цього року, широкосмуговий супутник Türksat 5B та перший повністю вітчизняний супутник Türksat 6A планується запустити на орбіту в перших кварталах 2021 та 2022 років відповідно», - сказав міністр.

За його словами, за допомогою супутників зв'язку Туреччина посяде своє місце у галузі передачі візуальних, голосових та цифрових даних. «Наша країна має увійти в десятку 10 країн світу, які можуть випускати супутники зв’язку на місцевому рівні», - наголосив міністр.

Türksat 5A - супутник зв’язку, який покриватиме Туреччину, Близький Схід, Європу та велику частину Африки. Він побудований компаніями Türkstat і TAI у співпраці з Airbus Defense and Space (D&S) в межах угоди, підписаної у 2011 році. Його запуск заплановано на кінець 2020 року ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.

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Türksat 5B також виробляється у співпраці з D&S на базі промислових потужностей ASELSAN в Анкарі.

А от Türksat 6A - це продукт співпраці міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини й компаній ASELSAN, Turkish Aerospace Industries, CTech, Türksat та Ради з питань науки та технічних досліджень. Контракт на його виробництво був підписаний наприкінці 2014 року.