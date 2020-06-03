Туреччина за три роки планує запустити три супутники зв'язку
Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Аділ Караісмалоглу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Супутник зв'язку нового покоління Türksat 5A буде запущений в космос в останньому кварталі цього року, широкосмуговий супутник Türksat 5B та перший повністю вітчизняний супутник Türksat 6A планується запустити на орбіту в перших кварталах 2021 та 2022 років відповідно», - сказав міністр.
За його словами, за допомогою супутників зв'язку Туреччина посяде своє місце у галузі передачі візуальних, голосових та цифрових даних. «Наша країна має увійти в десятку 10 країн світу, які можуть випускати супутники зв’язку на місцевому рівні», - наголосив міністр.
Türksat 5A - супутник зв’язку, який покриватиме Туреччину, Близький Схід, Європу та велику частину Африки. Він побудований компаніями Türkstat і TAI у співпраці з Airbus Defense and Space (D&S) в межах угоди, підписаної у 2011 році. Його запуск заплановано на кінець 2020 року ракетою Falcon 9 компанії SpaceX.
Türksat 5B також виробляється у співпраці з D&S на базі промислових потужностей ASELSAN в Анкарі.
А от Türksat 6A - це продукт співпраці міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини й компаній ASELSAN, Turkish Aerospace Industries, CTech, Türksat та Ради з питань науки та технічних досліджень. Контракт на його виробництво був підписаний наприкінці 2014 року.