Китай відправив на орбіту два супутники
Про це повідомляє Сіньхуа.
«Китай відправив у космос два супутники із центру запуску Цзюцюань на північному заході країни. Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, супутник дистанційного зондування Gaofen-9 здатний робити фотографії з роздільною здатністю близько одного метра.
Він буде використовуватися при містобудуванні, проєктуванні дорожньої мережі та оцінці врожаю сільськогосподарських культур, а також для ліквідації наслідків катастроф.
Другий супутник - HEAD-4 - планується використовувати для збирання інформації, в тому числі для інтернету речей.
Як зазначає китайське агентство, цей запуск став 333-м стартом ракети-носія серії Long March.
Фото: xinhuanet.com