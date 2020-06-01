Китай відправив на орбіту два супутники

Китайська ракета вивела на орбіту два супутники, які планується використовувати для широкого спектра робіт, у тому числі для розвитку інтернету речей.

Про це повідомляє Сіньхуа.

«Китай відправив у космос два супутники із центру запуску Цзюцюань на північному заході країни. Супутники, які несла ракета Long March-2D, були успішно доставлені на орбіту», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, супутник дистанційного зондування Gaofen-9 здатний робити фотографії з роздільною здатністю близько одного метра.

Він буде використовуватися при містобудуванні, проєктуванні дорожньої мережі та оцінці врожаю сільськогосподарських культур, а також для ліквідації наслідків катастроф.

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Другий супутник - HEAD-4 - планується використовувати для збирання інформації, в тому числі для інтернету речей.

Як зазначає китайське агентство, цей запуск став 333-м стартом ракети-носія серії Long March.

Фото: xinhuanet.com