Франція почала готувати пілотів для керування супутниками

Національний центр космічних досліджень Франції (CNES) підготував першого пілота для керування космічними супутниками.

Про це повідомила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі у Twitter.

«Вперше (в історії Франції – ред.) пілот Повітряних сил здобув кваліфікацію для керування супутником. Після проходження навчання в CNES він є «інженером з керування супутниками». Навчання проходить другий офіцер. Вони є піонерами справжнього французького космічного суверенітету», - йдеться у дописі.

Національний центр космічних досліджень Франції був заснований у 1961 році. До 2001 року CNES відповідав за підготовку французьких космонавтів, після чого ці повноваження було передано Європейському космічному агентству. CNES для своїх досліджень та навчання з 1969 року використовує космодром на острові Куру у Французькій Гвіані.

Торік у липні Франція змінила свою військово-космічну доктрину з оборонної на наступальну. У вересні 2019 року було створено військово-космічного командування, а у перспективі ВПС стануть повітряно-космічними силами. Військово-космічне командування розташоване в Тулузі, де також базуються філії CNES, космічне містечко та і найбільший в Європі виробник супутників Thales Alenia Space.

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Згідно з відкритими джерелами, парк космічних супутників Франції налічує 1,5 тис. За словами міністра збройних сил, Франція має намір збільшити його за 10 років до 7 тисяч.

Французька оборонна стратегія з 2019 по 2025 роки передбачає фінансування космічних програм на рівні 3,6 млрд євро. Франція планує вдосконалювати розвідувальні супутники серії CSO і супутники зв'язку Syracuse, а також вивести на орбіту три супутники радіоелектронної розвідки CERES.

Фото: Twitter Флоранс Парлі