Франція почала готувати пілотів для керування супутниками

Франція почала готувати пілотів для керування супутниками

Укрінформ
Національний центр космічних досліджень Франції (CNES) підготував першого пілота для керування космічними супутниками.

Про це повідомила міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі у Twitter.

«Вперше (в історії Франції – ред.) пілот Повітряних сил здобув кваліфікацію для керування супутником. Після проходження навчання в CNES він є «інженером з керування супутниками». Навчання проходить другий офіцер. Вони є піонерами справжнього французького космічного суверенітету», - йдеться у дописі.

Національний центр космічних досліджень Франції був заснований у 1961 році. До 2001 року CNES відповідав за підготовку французьких космонавтів, після чого ці повноваження було передано Європейському космічному агентству. CNES для своїх досліджень та навчання з 1969 року використовує космодром на острові Куру у Французькій Гвіані.

Торік у липні Франція змінила свою військово-космічну доктрину з оборонної на наступальну. У вересні 2019 року було створено військово-космічного командування, а у перспективі ВПС стануть повітряно-космічними силами. Військово-космічне командування розташоване в Тулузі, де також базуються філії CNES, космічне містечко та і найбільший в Європі виробник супутників Thales Alenia Space.

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Згідно з відкритими джерелами, парк космічних супутників Франції налічує 1,5 тис. За словами міністра збройних сил, Франція має намір збільшити його за 10 років до 7 тисяч.

Французька оборонна стратегія з 2019 по 2025 роки передбачає фінансування космічних програм на рівні 3,6 млрд євро. Франція планує вдосконалювати розвідувальні супутники серії CSO і супутники зв'язку Syracuse, а також вивести на орбіту три супутники радіоелектронної розвідки CERES.

Фото: Twitter Флоранс Парлі

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