SpaceX запустить прототип корабля Starship на висоту 18 кілометрів

Американський мільярдер-винахідник Ілон Маск оголосив про наступну фазу тестування космічного корабля Starship, новий прототип якого цього тижня здійснить тестовий політ на висоту 18 тис. м. Раніше апарат піднімався вгору лише на кілька сотень метрів.

Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.

Новий прототип корабля Starship має назву SN8 і, на відміну від попередніх, матиме крила на корпусі та носовий конус замість звичайної металевої конструкції без деталей, тобто виглядатиме наближено до дизайну, який Маск представив минулого року.

Маск повідомив у Твіттері, що компанія планує здійснити тестовий політ на 18 км у висоту. Як зазначає Engadget, це значно вище за польоти попередніх прототипів, які сягали кількох сотень метрів.

Під час розробки корабля Starship компанія SpaceX виготовила кілька прототипів корабля для тестування - SN5 і SN6. Перший здійснив пробний політ на початку серпня, а SN6 - у вересні.

Процес випробування цих прототипів та SN8 схожий, наприклад статичний тест на вогнестійкість. Ракету виведуть на стартовий майданчик та наповнять паливом як для справжнього запуску. Корабель залишать на землі за допомогою кріплення, тому при спрацюванні двигуна він не зрушить з місця, а інженери матимуть змогу перевірити конструкцію на витоки палива, системний і температурний тиск.

Після статичних тестів корабля компанія здійснить спробу запуску прототипу Starship на відстань 18 км із поверненням на Землю з ракетою.

Engadget повідомляє, що досягнення кораблем такої висоти означатиме, що він придатний до успішних польотів на далекі відстані, та стане вагомим кроком у реалізації плану Маска з космічного туризму та міжпланетних подорожей.

SpaceX не назвала чітку дату тестового польоту, тому що вона залежить від перебігу наземних випробувань.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6. Прототип SN6 зміг піднятися на висоту 150 м, а потім успішно приземлився.

Наразі SpaceX працює над розробкою повноцінного космічного корабля Starship з метою перевезення вантажів та до 100 пасажирів під час місій на Місяць та Марс.

Фото: Darrell Etherington/TechCrunch