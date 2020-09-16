У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає

У Туреччині успішно провели випробувальний політ першого автомобіля власного виробництва, що літає.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на повідомлення компанії Baykar, де було створено це авто.

"Літаючий автомобіль CEZERI, який ми розробили на національному рівні, здійснив свій перший політ", - повідомили у компанії.

Geleceğin yarışlarına hazır olmak için milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz #CEZERİ Uçan Araba ilk uçuşunu tamamladı. 👍#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🚙🌍🇹🇷 pic.twitter.com/nn9IVaXloV — BAYKAR (@Baykar_Savunma) September 15, 2020

Під час випробувань авто вагою 230 кг піднялося на висоту 10 метрів.

"У майбутньому ми створимо досконаліші прототипи і виконуватимемо польоти з людиною», - розповів технічний директор Baykar Сельджук Байрактар.

Він вважає, що для того, аби ці автівки могли використовувати, потрібно 10-15 років.

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Автомобіль CEZERİ,що літає, вперше був представлений на Фестивалі авіації та космічних технологій TEKNOFEST в Стамбулі в минулому році.

Розробники вказують, що за технічними характеристиками, авто зможе підніматися на максимальну висоту 2 км, розвивати швидкість 100 км/год, перебувати в повітрі протягом години, долаючи за цей час 70-80 км. Його вага - 259 кг, працює завдяки 8 електричним моторам.

Фото Ольги Будник та İHA