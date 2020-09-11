Інтернет асоціація України просить відкликати два законопроєкти

Інтернет асоціація України просить відкликати два законопроєкти

Укрінформ
Інтернет асоціація України (ІнАУ) направила листи до профільних парламентських комітетів із закликом відкликати два законопроєкти, які, на думку фахівців, створюють нові загрози кібербезпеці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ІнАУ у Фейсбуці.

"В парламенті зареєстровані законопроєкти №4003 ("Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення ефективності протидії кібератакам" - ред.) та 4004 ("Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю та використання електронних доказів" - ред.), які під гаслами боротьби з кіберзлочинністю та кібератаками закладають механізми монополізації ринку та створюють нові загрози кібербезпеці держави", - йдеться у повідомленні.

В Асоціації вважають, що за своїм змістом ці законодавчі новації жодним чином не сприятимуть протидії кіберзлочинності.

"Фактично, це створення чергового механізму негативного управління операторами, провайдерами телекомунікацій, втручання в їх господарську діяльність, як це іноді відбувається, коли правоохоронні органи, ігноруючи положення кримінального процесуального законодавства, вилучають телекомунікаційне обладнання", - зазначають в ІнАУ.

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На думку експертів, результатом прийняття цих документів стане "не лише посилення репресивного механізму в інтернеті, а й значне підвищення вартості телекомунікаційних послуг". "Адже придбання операторами за власний кошт обладнання для потреб силовиків для здійснення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій витримають лише монополісти сфери телекому. Вони не лише перекладуть на споживачів вартість поліцейського обладнання, але й сповна скористаються «перевагами» від знищення конкурентів з малого та середнього бізнесу", - вважають в ІнАУ.

Інтернет асоціація України закликає парламентаріїв "відкликати новації, які під гаслами боротьби з кіберзлочинністю та кібератаками знищують цивілізований український телеком-ринок", а натомість імплементувати в українське законодавство європейську (Будапештську) Конвенцію про кіберзлочинність.

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