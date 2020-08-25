СБУ викрила хакерів, які “зливали” вкрадені дані через Telegram

СБУ викрила хакерів, які “зливали” вкрадені дані через Telegram

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Укрінформ
Служба безпеки України блокувала на Львівщині незаконну діяльність групи осіб, що здійснювали DDos-атаки на інформаційні ресурси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фахівці з кібербезпеки СБУ встановили, що хакери розробляли та використовували шкідливе програмне забезпечення для ураження комп’ютерів громадян для отримання персональних даних. Зловмисники у месенджері «Телеграм» через закриті онлайн-канали систематично розміщували інформацію, яку викрадали у користувачів мережі Інтернет під час несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та мобільних пристроїв.

"Під час проведення слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку та зразки шкідливого програмного забезпечення", - уточнюється в повідомленні.

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У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України кільком фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

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