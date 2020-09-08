Китай запустив новий оптичний супутник дистанційного зондування "Гаофень-11 02".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Оптичний супутник дистанційного зондування "Гаофень-11 02" був успішно запущений з космодрому Тайюань у провінції Шаньсі на півночі Китаю в понеділок о 13:57 за пекінським часом.

Він був виведений на задану орбіту за допомогою ракети-носія "Чанчжен-4Б".

Зазначається, що супутник буде в основному використовуватися для обстеження земель, міського планування, підтвердження прав на землю, проєктування дорожньої мережі, оцінки врожайності, запобігання і пом'якшення наслідків стихійного лиха.

Також запущений на орбіту супутник надаватиме інформаційну підтримку на будівництвах проєкту "Один пояс і один шлях".

Як відомо, "Один пояс і один шлях" висунута у 2010-х роках Китайською Народною Республікою пропозиція об'єднаних проєктів "Економічного пояса Шовкового шляху" і "Морського Шовкового шляху XXI століття".

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Раніше повідомлялося, що у 2021 році Китай планує запустити 12 супутників.