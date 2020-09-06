Китайський космічний шатл успішно повернувся на Землю
Укрінформ
Експериментальний китайський космічний апарат багаторазового використання успішно повернувся на Землю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.
Апарат, призначений для мирного дослідження космічного простору, був виведений на орбіту ракетою-носієм Чанчжен-2F у п'ятницю.
Як зазначає видання, про місію мало що відомо: державні ЗМІ не випускали фото і відеоматеріалів із запуском або посадкою шатла, так само не повідомляється про те, які саме технології тестувалися.
Китай ще три роки тому анонсував запуск у 2020 році космічного корабля, який зможе літати як літак і буде багаторазовим, що збільшить частоту запусків у космос і знизить їх вартість.
Фото: dpa/H/H. Young