Китайський космічний шатл успішно повернувся на Землю

Експериментальний китайський космічний апарат багаторазового використання успішно повернувся на Землю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Апарат, призначений для мирного дослідження космічного простору, був виведений на орбіту ракетою-носієм Чанчжен-2F у п'ятницю.

Як зазначає видання, про місію мало що відомо: державні ЗМІ не випускали фото і відеоматеріалів із запуском або посадкою шатла, так само не повідомляється про те, які саме технології тестувалися.

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Китай ще три роки тому анонсував запуск у 2020 році космічного корабля, який зможе літати як літак і буде багаторазовим, що збільшить частоту запусків у космос і знизить їх вартість.

Фото: dpa/H/H. Young