Китайський космічний шатл успішно повернувся на Землю

Китайський космічний шатл успішно повернувся на Землю

Укрінформ
Експериментальний китайський космічний апарат багаторазового використання успішно повернувся на Землю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Апарат, призначений для мирного дослідження космічного простору, був виведений на орбіту ракетою-носієм Чанчжен-2F у п'ятницю.

Як зазначає видання, про місію мало що відомо: державні ЗМІ не випускали фото і відеоматеріалів із запуском або посадкою шатла, так само не повідомляється про те, які саме технології тестувалися.

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Китай ще три роки тому анонсував запуск у 2020 році космічного корабля, який зможе літати як літак і буде багаторазовим, що збільшить частоту запусків у космос і знизить їх вартість.

Фото: dpa/H/H. Young

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