Fiat представив найшвидший у світі пікап

Автовиробник Fiat Chrysler представив автомобіль Ram 1500 TRX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Виробництво почнеться у жовтні на заводі у Мічигані. Усього вироблять 702 автомобілі, вартість одного екземпляра розпочинається від близько 70 тисяч доларів США.

Максимальна швидкість Ram 1500 TRX не перевищує 190 км за годину. У компанії вважають, що перевищення цієї швидкості є дуже ризикованим для автомобіля з шинами, які розраховані на їзду по бездоріжжю.

За даними порталу Car Buzz, у самому пікапі встановлений 6,2-літровий двигун V8 із потужністю у 702 кінських сил.

Автомобіль може розігнатися до 97 км за годину за 4,5 секунди, а до 160 км за годину за 10,5 секунди.

Зазначається, що ці параметри роблять Ram 1500 TRX найшвидшим пікапом у світі.

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Фото: carbuzz.com