Каліфорнійська компанія Hyperion Motors представила воднево-електричний суперкар XP-1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.

В XP-1 використовується воднево-електрична силова установка. До її складу входять два електромотора та модуль паливних елементів. Сам водень зберігається в балонах з вуглеволокна, а електроенергія буде вироблятися завдяки сонячним панелям, які знаходяться на даху автомобіля.

У США представили воднево-електричний суперкар / Фото: Hyperion

Офіційним запас ходу суперкару без підзарядки становить 1 635 км. XP-1 може розігнатися до «сотні» за менш ніж 2,2 секунди, а максимальна швидкість автомобіля не перевищує 356 км за годину.

Зазначається, що вага воднево-електричного суперкара сягає 1 032 кг.

В обробці салону застосований вуглепластик, титан і натуральна шкіра, а в середині автомобіля встановлений сенсорний дисплей з розміром у 249 см.

Загалом буде збудовано 300 екземплярів XP-1. Компанія також сподівається розпочати доставки суперкара вже у 2022 році.