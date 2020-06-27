Lordstown Motors представив перший електропікап
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Укрінформ
Американський автовиробник Lordstown Motors представив свій перший електрокар Endurance.
Про це повідомляє портал Car and Driver.
«Lordstown Motors представ легкий електричний пікап Endurance на власному заводі в Огайо», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, на представленні електрокара був присутній зокрема віцепрезидент США Майк Пенс.
Сам автомобіль має чотири двигуни з загальною потужністю в 600 кінських сил. У компанії оцінюють, що Endurance зможе без підзарядки проїхати до 402 кілометрів.
Електрокар коштуватиме 52 500 доларів США до оподаткування, а перші його доставки очікують на літо 2021 року.
Як повідомлялося, автовиробник Opel представив електричний кросовер Mokka Electric.
Фото: Car and Driver