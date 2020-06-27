Lordstown Motors представив перший електропікап

Американський автовиробник Lordstown Motors представив свій перший електрокар Endurance.

Про це повідомляє портал Car and Driver.

«Lordstown Motors представ легкий електричний пікап Endurance на власному заводі в Огайо», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, на представленні електрокара був присутній зокрема віцепрезидент США Майк Пенс.

Сам автомобіль має чотири двигуни з загальною потужністю в 600 кінських сил. У компанії оцінюють, що Endurance зможе без підзарядки проїхати до 402 кілометрів.

Електрокар коштуватиме 52 500 доларів США до оподаткування, а перші його доставки очікують на літо 2021 року.

Як повідомлялося, автовиробник Opel представив електричний кросовер Mokka Electric.

Фото: Car and Driver