Твіттер позначатиме акаунти державних діячів і ЗМІ

Соціальна мережа Twitter маркуватиме акаунти низки представників урядів і державних ЗМІ.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

Як зазначається, компанія позначить акаунти політиків, котрі працюють у сфері міжнародних відносин, і глав держав, а також ЗМІ, що працюють у сфері міжнародних відносин.

Повідомляється, що на таких сторінках з’явиться значок трибуни з мікрофоном або прапорець та відповідний підпис.

Акаунти державних ЗМІ отримають нові позначки за умови, якщо їх фінансує уряд та якщо вони не ведуть «незалежну інформаційну політику».

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У першу чергу маркуватимуться сторінки з США, Великої Британії, Китаю, Франції й Росії. Пізніше компанія планує розширити перелік країн, на які поширюватиметься нововведення. «Ми вважаємо, що це важливий крок для того, щоб люди, коли вони бачать акаунт з іншої країни, на якому обговорюються геополітичні питання, розуміли його національну приналежність і були краще поінформовані про те, кого він представляє», — йдеться у заяві компанії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше співзасновник і гендиректор соціальної мережі Твіттер Джек Дорсі попередив, що компанія припиняє публікувати політичну рекламу по всьому світу.