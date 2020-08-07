Фейсбук дозволив співробітникам працювати вдома до липня 2021 року

Компанія Facebook дозволила своїм працівникам працювати з дому до липня 2021 року через пандемію коронавірусу COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"Спираючись на інструкції від державних експертів у сфері охорони здоров'я та після консультацій всередині компанії, ми ухвалили рішення дозволити нашим співробітникам працювати дистанційно до липня 2021 року", - заявила представниця Facebook Нека Норвіль.

За її словами, компанія виділить співробітникам по тисячі доларів на потреби необхідної техніки для роботи вдома.

Аналогічні рішення раніше ввели Google і Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 7 серпня у світі зафіксовано понад 19,2 млн випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема кількість американців, заражених коронавірусом, перевищила 5 млн.