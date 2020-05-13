Twitter дозволив співробітникам працювати з дому і після закінчення пандемії

Соціальна мережа Twitter дозволила своїм співробітникам працювати з дому постійно, навіть після закінчення пандемії.

Співробітники отримали відповідні листи від генерального директора компанії Джека Дорсі, повідомляє видання BuzzFeed.

Втім, лишатимуться і категорії співробітників, яким все ж доведеться виходити на роботу, наприклад, персоналу, що обслуговує сервери.

Як розповів виданню сам Дорсі, Twitter стане однією з перших великих компаній, які перейдуть на цю модель роботи "Ми продовжимо ставити безпеку наших людей і спільнот на перше місце", – наголосив він.

Також компанія не планує відновлювати робочі поїздки до вересня, за небагатьма винятками, і не проводитиме ніяких заходів до кінця поточного року.

Через пандемію коронавірусу компанії у багатьох країнах перейшли на роботу з дому у випадках, коли мали таку можливість.

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Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 324 735 випадків зараження коронавірусом, серед яких 291 725 летальних, одужали від недуги 1 571 071 особа.