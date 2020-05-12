Facebook видалив 2,5 мільйона пропозицій щодо продажу масок і тестів на COVID-19

Соціальна мережа Facebook видалила 2,5 мільйона різних постів, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Всього з 1 березня було видалено 2,5 мільйона постів, в яких йшла мова про продаж захисних масок, дезінфекційних засобів та тестів COVID-19. Це було зроблено для того, аби перешкодити продавати контрафактну продукцію. Для цього Facebook спирався на ту ж технологію розпізнавання зображень, яку використовує для заборони продажу зброї та наркотиків", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що найбільшій у світі соцмережі довелося швидко навчати свій штучний інтелект, оскільки в деяких постах, наприклад, пропонували пити відбілювач як ліки.

Також у Facebook заявили, що в першому кварталі 2020 року було вилучено 1,7 мільярда фальшивих акаунтів, 39,5 мільйона оголених зображень та 7,9 мільйона постів, які рекламують наркотики.