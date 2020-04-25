Американців просять не вживати дезінфектори всередину для боротьби з коронавірусом

Комісар Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) доктор Стівен Хан застеріг американців не вживати дезінфікуючі засоби всередину, на тлі пропозицій президента країни провести ряд досліджень на предмет застосування дезінфекторів для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

"Я, звичайно, не рекомендував би вживати дезінфікуючі засоби", - сказав доктор Хан, який зокрема є членом цільової групи Білого дому з коронавірусу.

Колишній комісар з охорони здоров'я Балтімора, доктор Леана Вень, яку також цитує ЗМІ, погодилася з ним, відзначивши, що взагалі ніхто не повинен вживати всередину дезінфікуючі засоби на зразок відбілювачів: "Я не думаю, що є необхідність про це попереджати. Не випробовуйте ці речі вдома, дотримуйтесь порад свого лікаря і рекомендацій громадської охорони здоров'я".

Напередодні у четвер президент США Дональд Трамп запропонував вченим країни досліджувати потрапляння ультрафіолетового світла в організм, щоб убити інфекцію COVID-19, або зокрема розглянути питання про застосування дезінфікуючих засобів «шляхом ін'єкції всередину».

Як повідомлялося, станом на ранок 24 квітня у світі зафіксовано 2 725 920 випадків коронавірусу, зокрема 745 905 осіб одужали і 191 061 загинули.

Найбільше число випадків у світі як і раніше зафіксовано в США: 886 709 (267 - за сьогодні), в тому числі 50 243 летальні випадки і 85 922 випадки одужання.