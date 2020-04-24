Ухань подолав коронавірус - одужав останній тяжкохворий пацієнт

У китайському місті Ухані, який був епіцентром поширення коронавірусу, одужав останній тяжкохворий пацієнт з діагнозом COVID-19.

Про це повідомляє Xinhuanet із посиланням на міністерство охорони здоров’я КНР.

«Кількість пацієнтів із тяжкою формою COVID-19 у місті Ухань, колишньому епіцентрі епідемії цієї хвороби, звелася до нуля. Останній важкохворий пацієнт із провінції Хубей був виписанийіз уханського госпіталю цієї п’ятниці», - йдеться в повідомленні.

Китайська влада також повідомляє, що нових випадків зараження, як і пацієнтів із підозрою на коронавірус, за останню добу не виявлено.

Як повідомлялося, 8 квітня влада Китаю зняла заборону на виїзд із міста Ухань у провінції Хубей. При цьому влада міста Суйфеньхе (провінція Хейлунцзян) заборонила в'їзд через побоювання нового спалаху коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 771 184 випадки зараження коронавірусом, з них 193 972 летальні, 768 040 осіб одужали.

фото: Xinhua