Китай надав оновлену статистику захворюваності та смертей від COVID-19

Китай оголосив про коригування статистики захворюваності та смертей від COVID-19 в епіцентрі пандемії місті Ухань та країні в цілому.

Про це Укрінформу повідомили у посольстві КНР.

«17 квітня Китай оголосив про коригування статистики захворювань та смертей від COVID-19 у місті Ухань – епіцентрі пандемії в Китаї. Замість раніше відомих цифр додалося ще 325 та 1290 випадків,відповідно. Станом на 17-квітня загальна кількість становить 50333 та 3869 випадків», - йдеться у повідомленні.

У посольстві пояснили, що це коригування викликане тим, що на початку спалаху епідемії лікарні були надзвичайно зайняті порятунком хворих, тому мала місце певна неточність, несвоєчасна та іноді неправильна реєстрація.

«На початку поширення COVID-19, через велику нестачу місць у лікарнях, частина тяжкохворих померла вдома і не були занесена у список померлих.Інший фактор пов'язаний з тим, що у силу великої кількості лікарень, які брали участь у лікуванні й вельми великого різновиду їхніх структур підпорядкування, відповідні дані не завжди були зведені», - зазначають у посольстві.

У результаті всебічної та уважної перевірки відбулось коригування статистики. «Це ще раз підтверджує серйозний та відповідальний підхід китайського уряду щодо відкритості, прозорості та точності даних, пов'язаних із зараженням на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 квітня у світі підтверджено 2 251 770 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 154 311 летальних, 574 386 осіб одужало.

Згідно з даними Worldometer, США "лідирують" за кількістю підтверджених випадків зараження та летальних випадків: коронавірус там підтверджено у 710 272 людей, з них 37 175 померло та 63 510 одужало.

В Іспанії COVID-19 діагностовано у 190 839 осіб, з них 20 тисяч померли; в Італії 172 434 інфікованих, померло 22 745 людей.

У Франції виявлено 147 969 випадків COVID-19, 18 681 людина померла.

За наявними даними, у Німеччині коронавірусну хворобу діагностовано у 141 397 людей, 4 352 з них померли.

За даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.

фото: СТК Photo