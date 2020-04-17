Українська "Мрія" вилетіла до Китаю за медзасобами для Франції

Українська «Мрія» вирушила знову до КНР за новою партією медичних засобів - вже для Франції.

Про це повідомляє Укроборонпром у Facebook.

«Після успішного виконання гуманітарного рейсу до Польщі, Ан-225 «Мрія» знову вирушив до Китаю, аби завантажити нову партію медзасобів для боротьби із коронавірусом у Франції», - йдеться у повідомленні.

Командир екіпажу «Мрії» Дмитро Антонов зазначив, що колектив дуже пишається тим, що робить маленький внесок у велику справу боротьби із пандемією коронавірусу COVID-19. «Ці рейси доволі незвичні. Літають тільки транспортні літаки, у повітрі абсолютна тиша, аеропорти зачинені», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, з кінця березня літаки компанії «Антонов» вже перевезла понад 1400 тонн вантажу з Китаю до різних країн Європи, Америки та Близького Сходу. 14 квітня 2020 року український літак Ан-225 "Мрія" перевіз рекордний вантаж медичних засобів з Китаю до Польщі – 100 тонн.