Варшавський аеропорт подякував компанії “Антонов” за приліт “Мрії”

Варшавський аеропорт подякував компанії “Антонов” за приліт “Мрії”

Укрінформ
Аеропорт імені Шопена у Варшаві висловив подяку українській авіакомпанії “Антонов” за те, що літак Ан-225 “Мрія” доправив до Польщі вантаж медичного призначення для протидії Covid-19.

Про це йдеться в дописі летовища у Twitter.

“Дякуємо за ваш візит і за постачання потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу “Мрію”, шкода лише, що за таких обставин”, - зазначили в аеропорту Варшави.

Як повідомлялося, у вівторок “Мрія” привезла з Китаю до Польщі 80 тонн медичного вантажу, у тому числі 7 млн масок, понад 200 тис. захисних комбінезонів і близько 250 тис. шоломів. Спорядження куплено польськими компаніями.

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У коментарі агентству посол України Андрій Дещиця повідомив, що Польща стала першою серед країн ЄС та НАТО, до якої “Мрія” доправила вантажі з Китаю. Наступними будуть Німеччина і Чехія. Дещиця зауважив, що польський уряд має намір і надалі замовляти українські літаки для таких рейсів.

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