Варшавський аеропорт подякував компанії “Антонов” за приліт “Мрії”

Аеропорт імені Шопена у Варшаві висловив подяку українській авіакомпанії “Антонов” за те, що літак Ан-225 “Мрія” доправив до Польщі вантаж медичного призначення для протидії Covid-19.

Про це йдеться в дописі летовища у Twitter.

“Дякуємо за ваш візит і за постачання потрібних матеріалів. Радіємо, що могли подбати про вашу “Мрію”, шкода лише, що за таких обставин”, - зазначили в аеропорту Варшави.

(1/2) @AntonovCompany - Dziękujemy za Waszą wizytę i za dostarczenie potrzebnych materiałów.



🇵🇱🤝🇺🇦Cieszymy się, że mogliśmy zadbać o Wasze „Marzenie”. Szkoda, że w takich okolicznościach.



👋 Do zobaczenia



Fot. @PiotrBozyk #flyWAW | #CargoDlaPolski | #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/2jXLO5BMXw — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) April 15, 2020

Як повідомлялося, у вівторок “Мрія” привезла з Китаю до Польщі 80 тонн медичного вантажу, у тому числі 7 млн масок, понад 200 тис. захисних комбінезонів і близько 250 тис. шоломів. Спорядження куплено польськими компаніями.

У коментарі агентству посол України Андрій Дещиця повідомив, що Польща стала першою серед країн ЄС та НАТО, до якої “Мрія” доправила вантажі з Китаю. Наступними будуть Німеччина і Чехія. Дещиця зауважив, що польський уряд має намір і надалі замовляти українські літаки для таких рейсів.