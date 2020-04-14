"Мрія" перевезла з Китаю до Польщі рекордний вантаж медзасобів

Український літак Ан-225 "Мрія" перевіз рекордний вантаж медичних засобів з Китаю до Польщі – 100 тонн.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Антонов" у Facebook.

"14 квітня 2020 року літак Ан-225 "Мрія" перевіз до столиці Польщі – Варшави з Китаю рекордний за об’ємом вантаж медичних засобів у рамках боротьби зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що в Китаї у "Мрію" завантажили близько 100 тонн медикаментів, тестів для проведення лабораторних аналізів, медичних масок та інших засобів захисту - загальним об’ємом майже 1000 кубометрів.

"За всю історію авіації такий об’єм вантажу ще ніколи не перевозився всередині вантажного відсіку літака", - підкреслили у ДП "Антонов".

Цей рейс було виконано на замовлення компанії Chapman Freeborn Airchartering Ltd (Велика Британія); він став першим для Ан-225 після технічного обслуговування та модернізації, яку провели фахівці ДП "Антонов". Літаки Ан-124-100 "Авіаліній Антонова" також виконують чартерні авіаперевезення гуманітарних і медичних вантажів для боротьби із COVID-19.

Починаючи з кінця березня станом на 14 квітня авіакомпанія «Авіаліній Антонова» загалом перевезла понад 1,4 тис. тонн вантажів з Китаю до країн Європи, Америки та Близького Сходу.

Фото: Antonov Company