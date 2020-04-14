“Мрію” у варшавському аеропорту зустрів прем'єр Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький особисто зустрів у варшавському аеропорту найбільший у світі транспортний літак – український Ан-225 “Мрія”.

Глава польського уряду оглянув вантаж у літаку і зробив з цього приводу заяву для ЗМІ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зараз маємо ситуацію з великою нестачею медичного обладнання в цілому світі. Такий транспорт хотіли отримати декілька країн. Те, що цей найбільший транспортний літак у світі міг прилетіти до Польщі, супроводжувалося довгими переговорами”,- заявив під час брифінгу Моравецький.

Він зазначив, що цим літаком до Польщі доставлено близько 80 тонн вантажу.

Глава польського уряду назвав обсяги цього вантажу “безпрецедентними”, який розподілятиметься по країні у найближчі кілька тижнів.

Моравецький зазначив, що дії польського уряду найближчим часом зосереджуватимуться у двох напрямках: з одного боку Польща доставлятиме вантажі з різних країн світу ( в основному з Китаю), а з іншого - відновлюватиме виробництво всередині країни.

“Це вже вдається у випадку простого спорядження – масок і фартухів. Вже зараз Польща може виробляти 40 млн штук масок немедичного призначення на місяць, а через місяць це буде близько 100 млн штук”,- підкреслив польський прем’єр.

Він додав, що маски для медичного персоналу уряд продовжуватиме доставляти з Китаю та з інших напрямків.

Моравецький зауважив, що найближчі дні та тижні до Польщі буде доставлено нові партії вантажу медичного призначення.

За його словами, зараз уряд має запаси масок і засобів гігієни для медиків, поліції, прикордонників та військовослужбовців на кілька тижнів наперед.

Прем’єр-міністр РП також повідомив про ведення переговорів із зарубіжними партнерами про закупівлю нових апаратів штучної вентиляції легень.

Як інформувалося, Ан-225 “Мрія” доставив до Варшави, зокрема, 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів. Захисне медичне спорядження куплено польськими компаніями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A.

Раніше Ан-225 “Мрія” двічі привозив вантаж до Польщі: в 2003 та 2005 роках.

Фото: Kancelaria Premiera/Facebook