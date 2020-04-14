У Варшаві розвантажують українську “Мрію”

У Варшавському аеропорту імені Шопена триває розвантаження медичного спорядження з найбільшого вантажного літака у світі – українського Ан-225 “Мрія”.

Літак доставив до польської столиці 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів.

Захисне медичне спорядження куплено польськими компаніями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A. Раніше Ан-225 “Мрія” двічі привозив вантаж до Польщі: в 2003 та 2005 роках.

Відеотрансляцію наживо веде Польське радіо.