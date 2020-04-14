Українська "Мрія" приземлилася у Варшаві

Варшавський аеропорт транслював наживо приземлення українського гіганта

У варшавському аеропорту імені Шопена сів найбільший вантажний літак у світі Ан-225 “Мрія” з вантажем медичного призначення, необхідного для боротьби з коронавірусом.

Онлайн трансляцію з прильоту українського літака вів варшавський аеропорт.

Як відомо, “Мрія” прилетіла до Варшави з вантажем: 7 млн медичних масок типу Р2, кількасот тисяч захисних комбінезонів і кількасот тисяч захисних шоломів. Захисне медичне спорядження куплено польськими компаніями KGHM Polska Miedź S.A. i Lotos S.A.